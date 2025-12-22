Роковая афера. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Роковая афера
1-й сезон
4-я серия
8.32025, Factice
Триллер, Драма18+

Роковая афера (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Виктуар Брюнель работает медицинским секретарем, а ещё графическим дизайнером, и проживает в пригороде с мужем, братом и двумя детьми-подростками. Однажды супруг получает серьёзную травму на работе, и семья начинает тонуть в долгах. Женщине приходится вспомнить о своём таланте к подделке документов, и она с братом организует нелегальный бизнес. Дела идут неплохо, пока они не сталкиваются с местной мафией.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb