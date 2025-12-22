WinkСериалыРоковая афера1-й сезон3-я серия
8.32025, Factice
Триллер, Драма18+
Роковая афера (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Виктуар Брюнель работает медицинским секретарем, а ещё графическим дизайнером, и проживает в пригороде с мужем, братом и двумя детьми-подростками. Однажды супруг получает серьёзную травму на работе, и семья начинает тонуть в долгах. Женщине приходится вспомнить о своём таланте к подделке документов, и она с братом организует нелегальный бизнес. Дела идут неплохо, пока они не сталкиваются с местной мафией.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.3 IMDb