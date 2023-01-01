Единственный (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Смертельно больная девушка жаждет отомстить обидчику. Звезда корейских мелодрам «Великий соблазнитель» и «Лжец и его возлюбленная» Джой в криминальном детективе о воле к жизни.



Пхe Ин-сук росла с бабушкой, никогда не могла похвастаться комфортной жизнью и научилась прятать свои подлинные эмоции. Она работает в публичной бане, но после того, как ей ставят смертельный диагноз, приезжает в хоспис, где встречает девушку-инфлюенсера Сон-ми и домохозяйку Кан Се-eн, которым тоже осталось недолго. Каждая из них решает убить человека, который принес им зло, но зародившаяся дружба останавливает их жестокие планы. Тут на горизонте появляется Мин У-чхон, нелюдимый киллер, занимающийся расследованием убийства, в которое оказывается вовлечена Ин-сук.



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