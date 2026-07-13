«Пока смерть не разлучит нас» — детективный триллер из Швеции, который с первой до последней минуты заставляет сомневаться, кто и в чём виновен. В центре истории находится молодая женщина по имени Малин. Жизнь героини переворачивается с ног на голову, когда ее мужа Тобиаса обвиняют в убийстве. Будучи убежденной в его невиновности, она сама становится его адвокатом. Однако по мере того, как на поверхность всплывают шокирующие тайны, ей приходится столкнуться с пугающей вероятностью того, что он всё-таки виновен. Теперь Малин нужно не только отыскать доказательства, но и решить, что с ними делать — защищать своего клиента до конца или разрушить собственную семмью.



