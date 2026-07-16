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Пока смерть не разлучит нас
Актёры и съёмочная группа сериала «Пока смерть не разлучит нас»

Актёры и съёмочная группа сериала «Пока смерть не разлучит нас»

Режиссёры

Юлия Линдстрем

Юлия Линдстрем

Julia Lindström
Режиссёр

Актёры

Алиетт Офейм

Алиетт Офейм

Aliette Opheim
АктрисаMalin
Нанна Блонделл

Нанна Блонделл

Nanna Blondell
АктрисаLouise
Мадлен Мартин

Мадлен Мартин

Madeleine Martin
АктрисаBlenda
Юэль Спира

Юэль Спира

Joel Spira
АктёрRunar
Филип Берг

Филип Берг

Filip Berg
АктёрTobias
Адам Лундгрен

Адам Лундгрен

Adam Lundgren
АктёрPer

Сценаристы

Вероника Дзакко

Вероника Дзакко

Veronica Zacco
Сценарист

Продюсеры

Бьёрн Карлстрём

Бьёрн Карлстрём

Björn Carlström
Продюсер
Анника Шмидт

Анника Шмидт

Annika Schmidt
Продюсер

Композиторы

Андреас Тенгблад

Андреас Тенгблад

Andreas Tengblad
Композитор