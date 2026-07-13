Пока смерть не разлучит нас. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Пока смерть не разлучит нас
1-й сезон
1-я серия
8.72026, Till Death Do Us Apart
Драма, Триллер18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Пока смерть не разлучит нас (сериал, 2026) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Опытная адвокат берется защищать мужа в деле об убийстве их няни, но со временем начинает сомневаться, что он действительно невиновен. Мрачный триллер «Пока смерть не разлучит нас» — сериал из Швеции о том, что даже самый близкий человек может оказаться незнакомцем.

Успешный адвокат по семейным делам Малин и ее муж Тобиас кажутся образцовой парой. Однажды они решают отправиться в город вместе с друзьями, живущими по соседству, но девушка Сабина, которая работает у них няней, не приходит. Вместо этого на пороге появляется полиция и забирает Тобиаса на допрос, ведь он — главный подозреваемый в убийстве Сабины. Малин решает защищать мужа сама, однако постепенно начинает находить доказательства его вины. Теперь она подозревает, что все это время совсем не знала мужа.

Чтобы узнать, пойдет ли главная героиня на обман ради супруга, смотрите сериал «Пока смерть не разлучит нас» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Швеция
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

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