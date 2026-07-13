Опытная адвокат берется защищать мужа в деле об убийстве их няни, но со временем начинает сомневаться, что он действительно невиновен. Мрачный триллер «Пока смерть не разлучит нас» — сериал из Швеции о том, что даже самый близкий человек может оказаться незнакомцем.



Успешный адвокат по семейным делам Малин и ее муж Тобиас кажутся образцовой парой. Однажды они решают отправиться в город вместе с друзьями, живущими по соседству, но девушка Сабина, которая работает у них няней, не приходит. Вместо этого на пороге появляется полиция и забирает Тобиаса на допрос, ведь он — главный подозреваемый в убийстве Сабины. Малин решает защищать мужа сама, однако постепенно начинает находить доказательства его вины. Теперь она подозревает, что все это время совсем не знала мужа.



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