Ложь, обман и предательство (сериал, 2024) смотреть онлайн

Шесть непридуманных историй о хитроумных аферах, разрушивших жизни ничего не подозревающих жертв. Проект «Ложь, обман и предательство» — сериал в жанре тру-крайм о злодеях, мастерски меняющих образы.



Чтобы придумать эффективную аферу, нужна смекалка, которая позволит обвести вокруг пальца даже самую осторожную жертву. Преступники должны быть готовы к риску, чтобы обманывать, манипулировать и извлекать выгоду из своей лжи. Сериал расскажет о шести трагедиях, потрясших Великобританию, от лица пострадавших. Пациентки афериста-маммолога поделятся историями об операциях, которые им были не нужны. Друзья нечистого на руку инвестора опишут, каким образом он убеждал их переводить ему деньги. Кинематографисты расскажут, как пострадали от преступной схемы продюсера и его несуществующего фильма. Семейная пара вспомнит, как оказалась втянута в криминальную деятельность соседа.



