Место преступления: Канны (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Место преступления: Канны
Сезон 1 Серия 1
- 18+45 мин
Место преступления: Канны
Сезон 1 Серия 2
- 18+46 мин
Место преступления: Канны
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Место преступления: Канны
Сезон 1 Серия 4
- 18+46 мин
Место преступления: Канны
Сезон 1 Серия 5
- 18+40 мин
Место преступления: Канны
Сезон 1 Серия 6
Сюжет
Суровая полицейская и мошенник совместными усилиями расследуют преступления на Лазурном берегу. Затягивающий процедурал на фоне живописной Французской Ривьеры.
Казалось бы, Камилла Дельмассе — образцовый офицер полиции Канн и вообще пример для подражания. Однако ее отец Генри, бывший начальник полиции, проходит по делу о коррупции и готов признать свою вину. Камилла уверена, что дело против отца сфабриковано, и планирует вмешаться в судебный процесс. У нее появляется неожиданный помощник, британец Гарри Кинг, с которым она познакомилась в ходе очередного расследования. Обаятельный мошенник много знает о том, как работает преступный мир, и готов посодействовать полиции.
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