Место преступления: Канны. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Место преступления: Канны
1-й сезон
3-я серия
7.72023, Cannes Confidential
Комедия, Драма18+
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Место преступления: Канны (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Суровая полицейская и мошенник совместными усилиями расследуют преступления на Лазурном берегу. Затягивающий процедурал на фоне живописной Французской Ривьеры.

Казалось бы, Камилла Дельмассе — образцовый офицер полиции Канн и вообще пример для подражания. Однако ее отец Генри, бывший начальник полиции, проходит по делу о коррупции и готов признать свою вину. Камилла уверена, что дело против отца сфабриковано, и планирует вмешаться в судебный процесс. У нее появляется неожиданный помощник, британец Гарри Кинг, с которым она познакомилась в ходе очередного расследования. Обаятельный мошенник много знает о том, как работает преступный мир, и готов посодействовать полиции.

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Страна
Великобритания, Швеция
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

4.7 IMDb