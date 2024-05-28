Место преступления: Канны (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Суровая полицейская и мошенник совместными усилиями расследуют преступления на Лазурном берегу. Затягивающий процедурал на фоне живописной Французской Ривьеры.



Казалось бы, Камилла Дельмассе — образцовый офицер полиции Канн и вообще пример для подражания. Однако ее отец Генри, бывший начальник полиции, проходит по делу о коррупции и готов признать свою вину. Камилла уверена, что дело против отца сфабриковано, и планирует вмешаться в судебный процесс. У нее появляется неожиданный помощник, британец Гарри Кинг, с которым она познакомилась в ходе очередного расследования. Обаятельный мошенник много знает о том, как работает преступный мир, и готов посодействовать полиции.



Погрузитесь в омут тайн знаменитого своим кинофестивалем города и смотрите сериал «Место преступления: Канны» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

