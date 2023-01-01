Скажи, что ты видела
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Скажи, что ты видела
8.92020, Bondaero malhara 1 сезон
Триллеры, Детективы18+

Скажи, что ты видела (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

О Хен-чжэ был известным криминальным профайлером, раскрывшим множество дел. Во время взрыва, устроенного серийным убийцей, погибла его невеста, а сам он серьезно пострадал, после чего исчез и стал жить в уединении.

Ча Су-ен работает в сельской полиции. У девушки фотографическая память, она запоминает все, что видела, даже мельком. Благодаря своим способностям Су-ен становится детективом-новичком в следственном отделе и неофициальным партнером Хен-чжэ. Вместе они начинают поиски убийцы, который считается мертвым.

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb