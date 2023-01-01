Скажи, что ты видела (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+64 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+61 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+61 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+59 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+66 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+65 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+61 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+64 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+64 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+59 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
О Хен-чжэ был известным криминальным профайлером, раскрывшим множество дел. Во время взрыва, устроенного серийным убийцей, погибла его невеста, а сам он серьезно пострадал, после чего исчез и стал жить в уединении.
Ча Су-ен работает в сельской полиции. У девушки фотографическая память, она запоминает все, что видела, даже мельком. Благодаря своим способностям Су-ен становится детективом-новичком в следственном отделе и неофициальным партнером Хен-чжэ. Вместе они начинают поиски убийцы, который считается мертвым.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКриминал, Детективы, Триллеры
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb