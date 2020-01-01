Скажи, что ты видела (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Скажи, что ты видела. Сезон 1. Серия 11
Скажи, что ты видела
1-й сезон
11-я серия
8.92020, Bondaero malhara
Триллер, Криминал18+

После взрыва, устроенного маньяком и унесшего жизнь его невесты, криминальный профайлер уехал в сельскую глушь подальше от людей. Там он всe же знакомится с местной начинающей полицейской, у которой есть способность помнить всe, что она когда-либо видела.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb