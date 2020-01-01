8.92020, Bondaero malhara
Триллер, Детектив18+
Скажи, что ты видела (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+64 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+61 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+61 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+59 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+66 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+65 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+61 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+64 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+64 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+59 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
После взрыва, устроенного маньяком и унесшего жизнь его невесты, криминальный профайлер уехал в сельскую глушь подальше от людей. Там он всe же знакомится с местной начинающей полицейской, у которой есть способность помнить всe, что она когда-либо видела.
Сериал Скажи, что ты видела 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Детектив, Триллер
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb