WinkСериалыСкажи, что ты видела1-й сезон13-я серия
8.92020, Bondaero malhara
Триллер, Криминал18+
Скажи, что ты видела (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+64 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+61 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+61 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+59 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+66 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+65 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+61 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+64 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+64 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+60 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+59 мин
Скажи, что ты видела
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
После взрыва, устроенного маньяком и унесшего жизнь его невесты, криминальный профайлер уехал в сельскую глушь подальше от людей. Там он всe же знакомится с местной начинающей полицейской, у которой есть способность помнить всe, что она когда-либо видела.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Детектив, Триллер
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb