Скажи, что ты видела. Сезон 1. Серия 7
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Скажи, что ты видела
1-й сезон
7-я серия
8.92020, Bondaero malhara
Триллер, Криминал18+

Скажи, что ты видела (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После взрыва, устроенного маньяком и унесшего жизнь его невесты, криминальный профайлер уехал в сельскую глушь подальше от людей. Там он всe же знакомится с местной начинающей полицейской, у которой есть способность помнить всe, что она когда-либо видела.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb