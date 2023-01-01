Декстер: Новая кровь
Wink
Сериалы
Декстер: Новая кровь
8.92021, Dexter: New Blood 1 сезон
Триллеры, Зарубежные18+
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Декстер: Новая кровь (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Продолжение кровавых приключений знаменитого персонажа Майкла Си Холла. Теперь Декстер Морган живет под вымышленным именем в северной части штата Нью-Йорк. Он пытается забыть свое темное прошлое, но в городе происходит ряд загадочных похищений и убийств. Эти мрачные события заставляют Декстера снова вернуться к своему невеселому ремеслу. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Декстер: Новая кровь»

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