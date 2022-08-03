Декстер: Новая кровь. Серия 9
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Сериалы
Декстер: Новая кровь
1-й сезон
9-я серия
9.02021, Dexter
Детектив, Драма18+
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Декстер: Новая кровь (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Продолжение кровавых приключений знаменитого персонажа Майкла Си Холла. Теперь Декстер Морган живет под вымышленным именем в северной части штата Нью-Йорк. Он пытается забыть свое темное прошлое, но в городе происходит ряд загадочных похищений и убийств. Эти мрачные события заставляют Декстера снова вернуться к своему невеселому ремеслу.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Декстер: Новая кровь»