Декстер: Новая кровь. Серия 2
Wink
Сериалы
Декстер: Новая кровь
1-й сезон
2-я серия
8.92021, Dexter
Триллер, Детектив18+
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Декстер: Новая кровь (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Продолжение кровавых приключений знаменитого персонажа Майкла Си Холла. Теперь Декстер Морган живет под вымышленным именем в северной части штата Нью-Йорк. Он пытается забыть свое темное прошлое, но в городе происходит ряд загадочных похищений и убийств. Эти мрачные события заставляют Декстера снова вернуться к своему невеселому ремеслу.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Декстер: Новая кровь»