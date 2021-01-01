Декстер: Новая кровь (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение кровавых приключений знаменитого персонажа Майкла Си Холла. Теперь Декстер Морган живет под вымышленным именем в северной части штата Нью-Йорк. Он пытается забыть свое темное прошлое, но в городе происходит ряд загадочных похищений и убийств. Эти мрачные события заставляют Декстера снова вернуться к своему невеселому ремеслу.



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