9.02021, Dexter
Детектив, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Декстер: Новая кровь (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+55 мин
Декстер: Новая кровь
Сезон 1 Серия 1
- 18+51 мин
Декстер: Новая кровь
Сезон 1 Серия 2
- 18+50 мин
Декстер: Новая кровь
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Декстер: Новая кровь
Сезон 1 Серия 4
- 18+56 мин
Декстер: Новая кровь
Сезон 1 Серия 5
- 18+56 мин
Декстер: Новая кровь
Сезон 1 Серия 6
- 18+45 мин
Декстер: Новая кровь
Сезон 1 Серия 7
- 18+42 мин
Декстер: Новая кровь
Сезон 1 Серия 8
- 18+56 мин
Декстер: Новая кровь
Сезон 1 Серия 9
- 18+56 мин
Декстер: Новая кровь
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Продолжение кровавых приключений знаменитого персонажа Майкла Си Холла. Теперь Декстер Морган живет под вымышленным именем в северной части штата Нью-Йорк. Он пытается забыть свое темное прошлое, но в городе происходит ряд загадочных похищений и убийств. Эти мрачные события заставляют Декстера снова вернуться к своему невеселому ремеслу.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.0 IMDb
- МСРежиссёр
Маркос
Сига
- СБРежиссёр
Сэнфорд
Букставер
- МСАктёр
Майкл
С. Холл
- ДЭАктёр
Джек
Элкотт
- Актриса
Джулия
Джонс
- ДСАктриса
Джонни
Секвойя
- АМАктёр
Алано
Миллер
- ДКАктриса
Дженнифер
Карпентер
- ДМАктёр
Дэвид
Магидофф
- Актёр
Клэнси
Браун
- ОУАктёр
Оскар
Уолберг
- СРСценарист
Скотт
Рейнольдс
- ДЛСценарист
Дэвид
Л. МакМиллан
- Продюсер
Билл
Карраро
- СКПродюсер
Сара
Коллетон
- Продюсер
Джон
Голдвин
- КМХудожница
Катрин
Мари Томас
- ПИКомпозитор
Пэт
Ирвин