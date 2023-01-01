Спящие (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Голландский полицейский ведет двойную жизнь, сотрудничая с видными преступниками. Но все меняется, когда убивают главного авторитета города. Остросюжетный детектив «Спящие» — сериал из Нидерландов с неоднозначным главным героем и захватывающей интригой.



Мартин Оудкерк — детектив, работающий в полиции крупного города Утрехта. Но помимо служебного долга его связывают тесные отношения с Хэнком ван Праагом, видным криминальным авторитетом. Для Мартина Хэнк — все равно что приемный отец, а для Хэнка поддержка со стороны лояльного полицейского стала ключевым фактором успеха. Однажды Хэнка находят мертвым, и Мартин оказывается втянут в расследование, которое кардинально изменит его жизнь. Теперь повсюду враги, а от каждого решения зависят жизни близких людей.



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