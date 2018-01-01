Спящие (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

Полицейский Мартин Оудкерк все глубже погружается в криминальное подполье Утрехта, привлекая внимание законопослушных коллег. Какие поручения он получит от новой главы преступного бизнеса города, вы узнаете из детектива «Спящие». 2 сезон уже можно смотреть на сервисе Wink.



Действие второго сезона сериала разворачивается, когда власть в криминальном мире Утрехта захватывает целеустремленная Анс. Полицейские Мартин и Уиллем оказываются незаменимыми, когда речь заходит об особенно темных делах, однако оба они начинают сомневаться в этом сотрудничестве. И все же очередное поручение, связанное с крупной партией наркотиков, убеждает их не разрывать отношения с Анс. Тем временем ключевых игроков городского подполья начинают устранять, а коллеги подозревают Мартина в коррумпированности.



Сумеет ли Мартин выйти сухим из воды, можно узнать, если смотреть «Спящие» — 2 сезон онлайн вы найдете на Wink.

