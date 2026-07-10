Волчий берег (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Волчий берег
Сезон 1 Серия 1
- 18+51 мин
Волчий берег
Сезон 1 Серия 2
- 18+53 мин
Волчий берег
Сезон 1 Серия 3
- 18+51 мин
Волчий берег
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Волчий берег
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Волчий берег
Сезон 1 Серия 6
- 18+49 мин
Волчий берег
Сезон 1 Серия 7
- 18+51 мин
Волчий берег
Сезон 1 Серия 8
- 18+49 мин
Волчий берег
Сезон 1 Серия 9
- 18+49 мин
Волчий берег
Сезон 1 Серия 10
- 18+49 мин
Волчий берег
Сезон 1 Серия 11
- 18+50 мин
Волчий берег
Сезон 1 Серия 12
- 18+49 мин
Волчий берег
Сезон 1 Серия 13
- 18+52 мин
Волчий берег
Сезон 1 Серия 14
- 18+50 мин
Волчий берег
Сезон 1 Серия 15
- 18+49 мин
Волчий берег
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Столичный капитан полиции Виктор Новиков приезжает в небольшой приграничный поселок, чтобы расследовать два преступления. Возлюбленная мужчины, журналистка Ева Суви, утонула в местном озере. Ее гибель посчитали несчастным случаем, однако Новиков подозревает, что смерть девушки может быть связана с ее последним расследованием. В это же время в поселке был совершен налет на автомобиль известного предпринимателя, в котором перевозили крупную сумму. Расследуя два разных преступления, Виктор начинает осознавать, что они таинственным образом связаны между собой.
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