WinkСериалыВолчий берег1-й сезон3-я серия
8.92025, Волчий берег. Сезон 1. Серия 3
Детектив, Криминал18+
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Волчий берег (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Столичный капитан полиции Виктор Новиков приезжает в небольшой приграничный поселок, чтобы расследовать два преступления. Возлюбленная мужчины, журналистка Ева Суви, утонула в местном озере. Ее гибель посчитали несчастным случаем, однако Новиков подозревает, что смерть девушки может быть связана с ее последним расследованием. В это же время в поселке был совершен налет на автомобиль известного предпринимателя, в котором перевозили крупную сумму. Расследуя два разных преступления, Виктор начинает осознавать, что они таинственным образом связаны между собой.
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