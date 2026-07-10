Столичный капитан полиции Виктор Новиков приезжает в небольшой приграничный поселок, чтобы расследовать два преступления. Возлюбленная мужчины, журналистка Ева Суви, утонула в местном озере. Ее гибель посчитали несчастным случаем, однако Новиков подозревает, что смерть девушки может быть связана с ее последним расследованием. В это же время в поселке был совершен налет на автомобиль известного предпринимателя, в котором перевозили крупную сумму. Расследуя два разных преступления, Виктор начинает осознавать, что они таинственным образом связаны между собой.

