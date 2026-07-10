Волчий берег. Сезон 1. Серия 16
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Сериалы
Волчий берег
1-й сезон
16-я серия
9.22025, Волчий берег. Сезон 1. Серия 16
Детектив, Криминал18+
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Волчий берег (сериал, 2025) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Столичный капитан полиции Виктор Новиков приезжает в небольшой приграничный поселок, чтобы расследовать два преступления. Возлюбленная мужчины, журналистка Ева Суви, утонула в местном озере. Ее гибель посчитали несчастным случаем, однако Новиков подозревает, что смерть девушки может быть связана с ее последним расследованием. В это же время в поселке был совершен налет на автомобиль известного предпринимателя, в котором перевозили крупную сумму. Расследуя два разных преступления, Виктор начинает осознавать, что они таинственным образом связаны между собой.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

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