Американская ржавчина (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Экранизация одноименного романа Филиппа Майера погружает зрителей в тяжелые будни маленького городка в Пенсильвании, который находится в так называемом ржавом поясе. Со времен промышленной революции и до 1970-х здесь активно развивались разные отрасли тяжелой промышленности, однако сейчас регион угасает. В центре сюжета — начальник по�лиции Дел Харрис, расследующий убийство и попутно пытающийся спасти сына своей возлюбленной от тюрьмы. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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