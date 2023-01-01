Американская ржавчина
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Сериалы
Американская ржавчина
8.42021, American Rust 2 сезона
Драмы, Криминал18+
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Американская ржавчина (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

2-й сезон

Сюжет

Экранизация одноименного романа Филиппа Майера погружает зрителей в тяжелые будни маленького городка в Пенсильвании, который находится в так называемом ржавом поясе. Со времен промышленной революции и до 1970-х здесь активно развивались разные отрасли тяжелой промышленности, однако сейчас регион угасает. В центре сюжета — начальник полиции Дел Харрис, расследующий убийство и попутно пытающийся спасти сына своей возлюбленной от тюрьмы. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская ржавчина»

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