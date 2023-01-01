8.42021, American Rust 2 сезона
Драмы, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Американская ржавчина (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 1
- 18+54 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 2
- 18+44 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 3
- 18+54 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 4
- 18+47 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 5
- 18+46 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 6
- 18+49 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 7
- 18+40 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 8
- 18+47 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 9
- 18+58 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 10
Сюжет
Экранизация одноименного романа Филиппа Майера погружает зрителей в тяжелые будни маленького городка в Пенсильвании, который находится в так называемом ржавом поясе. Со времен промышленной революции и до 1970-х здесь активно развивались разные отрасли тяжелой промышленности, однако сейчас регион угасает. В центре сюжета — начальник по�лиции Дел Харрис, расследующий убийство и попутно пытающийся спасти сына своей возлюбленной от тюрьмы. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- ДМРежиссёр
Дарнелл
Мартин
- КЗРежиссёр
Крейг
Зиск
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- МТАктриса
Мора
Тирни
- ДААктёр
Дэвид
Альварес
- АНАктёр
Алекс
Нюстадтер
- МПАктёр
Марк
Пеллегрино
- РЯАктёр
Роб
Янг
- КБАктёр
Кайл
Белтран
- ЛЛАктриса
Луна
Лорен Велес
- ЭДАктриса
Эмили
Дэвис
- ДФСценарист
Дэн
Футтерман
- АРСценарист
Адам
Рэпп
- АРСценарист
Альваро
Родригес
- Продюсер
Джефф
Дэниелс
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- ДФПродюсер
Дэн
Футтерман
- ЛКХудожник
Лестер
Коэн
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- ДГОператор
Джон
Грилло
- РЧОператор
Радиум
Чун
- ЛХОператор
Лаура
Хадок
- МБКомпозитор
Марти
Бэллер