Американская ржавчина (сериал, 2021) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 1
- 18+54 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 2
- 18+44 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 3
- 18+54 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 4
- 18+47 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 5
- 18+46 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 6
- 18+49 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 7
- 18+40 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 8
- 18+47 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 9
- 18+58 мин
Американская ржавчина
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Джефф Дэниелс возвращается к роли угрюмого полицейского Дела Харриса, которому предстоит расследовать новую серию убийств. Посетите городок Бьюэлл вместе с атмосферной драмой «Американская ржавчина». Смотрите 2 сезон сериала «Американская ржавчина» в подписке Amediateka на Wink.
Во втором сезоне мрачного детектива Бьюэлл вновь потрясает череда убийств — сразу нескольким его жителям приходят посылки с бомбами. Тем временем Дел Харрис сталкивается с последствиями собственных поступков. Убив троих человек, пусть и в целях самозащиты, он привлекает внимание бдительного коллеги Парка. Билли находится в коме после избиения в тюрьме, а его мать Грейс пытается понять, что ей делать теперь, когда она сожгла свой дом. Параллельно в городе зреет опасный заговор.
Смотрите сериал «Американская ржавчина» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Джон
Дал
- ДМРежиссёр
Дарнелл
Мартин
- КЗРежиссёр
Крейг
Зиск
- Актёр
Джефф
Дэниелс
- МТАктриса
Мора
Тирни
- ДААктёр
Дэвид
Альварес
- АНАктёр
Алекс
Нюстадтер
- МПАктёр
Марк
Пеллегрино
- РЯАктёр
Роб
Янг
- КБАктёр
Кайл
Белтран
- ЛЛАктриса
Луна
Лорен Велес
- ЭДАктриса
Эмили
Дэвис
- ДФСценарист
Дэн
Футтерман
- АРСценарист
Адам
Рэпп
- АРСценарист
Альваро
Родригес
- Продюсер
Джефф
Дэниелс
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- ДФПродюсер
Дэн
Футтерман
- ЛКХудожник
Лестер
Коэн
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- ДГОператор
Джон
Грилло
- РЧОператор
Радиум
Чун
- ЛХОператор
Лаура
Хадок
- МБКомпозитор
Марти
Бэллер