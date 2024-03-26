Американская ржавчина (сериал, 2021) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Джефф Дэниелс возвращается к роли угрюмого полицейского Дела Харриса, которому предстоит расследовать новую серию убийств. Посетите городок Бьюэлл вместе с атмосферной драмой «Американская ржавчина». Смотрите 2 сезон сериала «Американская ржавчина» в подписке Amediateka на Wink.



Во втором сезоне мрачного детектива Бьюэлл вновь потрясает череда убийств — сразу нескольким его жителям приходят посылки с бомбами. Тем временем Дел Харрис сталкивается с последствиями собственных поступков. Убив троих человек, пусть и в целях самозащиты, он привлекает внимание бдительного коллеги Парка. Билли находится в коме после избиения в тюрьме, а его мать Грейс пытается понять, что ей делать теперь, когда она сожгла свой дом. Параллельно в городе зреет опасный заговор.



Смотрите сериал «Американская ржавчина» в подписке Amediateka на Wink.

