Американская ржавчина. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Американская ржавчина
2-й сезон
4-я серия
8.42021, American Rust
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Американская ржавчина (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

2-й сезон

О сериале

Джефф Дэниелс возвращается к роли угрюмого полицейского Дела Харриса, которому предстоит расследовать новую серию убийств. Посетите городок Бьюэлл вместе с атмосферной драмой «Американская ржавчина». Смотрите 2 сезон сериала «Американская ржавчина» в подписке Amediateka на Wink.

Во втором сезоне мрачного детектива Бьюэлл вновь потрясает череда убийств — сразу нескольким его жителям приходят посылки с бомбами. Тем временем Дел Харрис сталкивается с последствиями собственных поступков. Убив троих человек, пусть и в целях самозащиты, он привлекает внимание бдительного коллеги Парка. Билли находится в коме после избиения в тюрьме, а его мать Грейс пытается понять, что ей делать теперь, когда она сожгла свой дом. Параллельно в городе зреет опасный заговор.

Смотрите сериал «Американская ржавчина» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская ржавчина»