Побег (сериал, 2026) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Австралийский преступник обводит полицию вокруг пальца и грабит больше 40 банков. Криминальный триллер «Побег» — сериал, вдохновленный биографией Брендана Эбботта.
Конец 1980-х годов. Брендан Эбботт один за другим обчищает крупные банки Австралии. О нем говорит вся страна, полиция идет по его следу и утверждает, что преступник отправляет им открытки на пути к очередной цели. Тем временем у Эбботта рушится жизнь за пределами криминальной карьеры: он не может наладить отношения с отцом, пытается во всем контролировать свою девушку, а их партнерство с братом приводит к все более опасным последствиям.
Вас ждут дерзкие ограбления, тюремные интриги и сильная драма — смотрите сериал «Побег» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- БЯРежиссёр
Бен
Янг
- ДМАктёр
Джордж
Мэйсон
- РМАктриса
Робин
Малкольм
- Актёр
Кейнан
Лонсдейл
- МААктриса
Миа
Артемис
- ДМАктёр
Дрейтон
Морли
- Актриса
Эшли
Каммингс
- КЧАктёр
Кхан
Читтенден
- СМАктёр
Стив
МакКолл
- КБАктёр
Кристиан
Байерс
- РМАктёр
Рокси
Мохебби
- ДНАктриса
Джули
Нихилл
- ФБАктёр
Фил
Беннетт
- СУСценарист
Сара
Уолкер
- ЭХСценарист
Энтони
Хэйес
- МНПродюсер
Мэтт
Нунан
- БЯПродюсер
Бен
Янг