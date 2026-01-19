Побег (сериал, 2026) смотреть онлайн

Австралийский преступник обводит полицию вокруг пальца и грабит больше 40 банков. Криминальный триллер «Побег» — сериал, вдохновленный биографией Брендана Эбботта.



Конец 1980-х годов. Брендан Эбботт один за другим обчищает крупные банки Австралии. О нем говорит вся страна, полиция идет по его следу и утверждает, что преступник отправляет им открытки на пути к очередной цели. Тем временем у Эбботта рушится жизнь за пределами криминальной карьеры: он не может наладить отношения с отцом, пытается во всем контролировать свою девушку, а их партнерство с братом приводит к все более опасным последствиям.



