Побег (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Бренден Эбботт — самый известный грабитель банков в истории Австралии. Его дерзкие налеты будоражат страну, а умение ускользать из-под носа полиции превратило его в легенду. Но когда судьба сталкивает мужчину с бравым детективом Портером, игра принимает совсем другой оборот. Сорок ограблений, два побега и только одна пуля, которая расставит все точки над i.

