Актёры и съёмочная группа сериала «Побег»

Актёры и съёмочная группа сериала «Побег»

Режиссёры

Бен Янг

Ben Young
Режиссёр

Актёры

Джордж Мэйсон

George Mason
АктёрBrenden Abbott
Робин Малкольм

Robyn Malcolm
АктрисаThelma
Кейнан Лонсдейл

Keiynan Lonsdale
АктёрPorter
Миа Артемис

Mia Artemis
АктрисаKelly
Дрейтон Морли

Drayton Morley
АктёрDetective Dunne
Эшли Каммингс

Ashleigh Cummings
АктрисаJackie
Кхан Читтенден

Khan Chittenden
АктёрSam Quilty
Стив МакКолл

Steve McCall
АктёрDetective Flint
Кристиан Байерс

Christian Byers
АктёрTaylor
Рокси Мохебби

Roxie Mohebbi
АктёрLily
Джули Нихилл

Julie Nihill
АктрисаNola
Фил Беннетт

Phil Bennett
АктёрIvan

Сценаристы

Сара Уолкер

Sarah Walker
Сценарист
Энтони Хэйес

Anthony Hayes
Сценарист

Продюсеры

Мэтт Нунан

Matt Noonan
Продюсер
Бен Янг

Ben Young
Продюсер