Офицер по условно досрочному освобождению Ли Хан Син (Дорама 2024)

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Бывший сотрудник тюрьмы противостоит коварным преступникам, которые находят лазейки в законе. Дорама «Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан С�ин» ждет вас на Wink: остросюжетный криминальный сериал из Южной Кореи.



Ли Хан Син убежден, что люди не меняются. Опыт подсказывает ему, что преступники часто получают свободу раньше срока благодаря шантажу, взяткам или обману. Поэтому он решает присоединиться к отделу, занимающемуся условно-досрочным освобождением. Теперь Хан Син внимательно следит за тем, чтобы арестанты оставались в тюрьме. В процессе работы он знакомится с женщиной-детективом по имени Ан Со Юн, известной своей безупречной репутацией. Вместе они сталкиваются с многочисленными сложными делами и пытаются предотвратить досрочное освобождение опасных бандитов.



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