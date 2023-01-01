Офицер по условно досрочному освобождению Ли Хан Син 1 сезон

Сюжет

Возможно ли изменить судебную систему изнутри? Узнаете в 1 сезоне нового проекта из Южной Кореи «Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син» — дорама о правде и справедливости доступна на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с Ли Хан Сином — бывшим сотрудником исправительного учреждения, который сейчас работает надзирателем по УДО. Его цель — бороться с коррупцией и злоупотреблениями в системе условного освобождения. Не смотря на то, что Ли Хан Син должен соблюдать закон, он также проявляет человечность, помогая тем, кто стал жертвой несправедливости. Вместе с опытным детективом Ан Со Юн они готовы противостоять влиятельным преступным группировкам, которые считают себя неприкосновенными.



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