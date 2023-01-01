Офицер по условно досрочному освобождению Ли Хан Син 1 сезон
Сезоны и серии
- 16+58 мин
Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+58 мин
Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+60 мин
Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син
Сезон 1 Серия 3
- 16+59 мин
Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син
Сезон 1 Серия 4
- 16+59 мин
Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син
Сезон 1 Серия 5
- 16+60 мин
Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син
Сезон 1 Серия 6
- 16+60 мин
Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син
Сезон 1 Серия 7
- 16+59 мин
Офицер по условно-досрочному о�свобождению Ли Хан Син
Сезон 1 Серия 8
- 16+58 мин
Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син
Сезон 1 Серия 9
- 16+59 мин
Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син
Сезон 1 Серия 10
- 16+59 мин
Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син
Сезон 1 Серия 11
- 16+59 мин
Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Возможно ли изменить судебную систему изнутри? Узнаете в 1 сезоне нового проекта из Южной Кореи «Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син» — дорама о правде и справедливости доступна на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с Ли Хан Сином — бывшим сотрудником исправительного учреждения, который сейчас работает надзирателем по УДО. Его цель — бороться с коррупцией и злоупотреблениями в системе условного освобождения. Не смотря на то, что Ли Хан Син должен соблюдать закон, он также проявляет человечность, помогая тем, кто стал жертвой несправедливости. Вместе с опытным детективом Ан Со Юн они готовы противостоять влиятельным преступным группировкам, которые считают себя неприкосновенными.
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