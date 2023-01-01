Ледяная бездна (сериал, 2021) смотреть онлайн
- 18+44 мин
Ледяная бездна
Сезон 1 Серия 1
- 18+42 мин
Ледяная бездна
Сезон 1 Серия 2
- 18+44 мин
Ледяная бездна
Сезон 1 Серия 3
- 18+43 мин
Ледяная бездна
Сезон 1 Серия 4
- 18+43 мин
Ледяная бездна
Сезон 1 Серия 5
- 18+44 мин
Ледяная бездна
Сезон 1 Серия 6
- 18+43 мин
Ледяная бездна
Сезон 1 Серия 7
- 18+43 мин
Ледяная бездна
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Детектив пытается найти виновного в череде странных смертей, потрясших маленький финский город, пока его личная жизнь трещит по швам. Нуар «Ледяная бездна» — сериал по мотивам книжного бестселлера Кристиана Рённбака о расследованиях Антти Хауталехто.
Маленький городок Борго с нетерпением ждет Рождества. В местную полицию переводят нового сотрудника, у которого мало опыта в ловле преступников и серьезные проблемы с управлением гневом. Тем временем в расположенной поблизости реке каждую неделю начинают находить утопленников со следами насильственной смерти. Детектив Антти Хауталехто начинает расследовать эти смерти, но не спешит приписывать вину новенькому стажеру, бывшему военному ныряльщику: он уверен, что дело гораздо сложнее, чем кажется.
Кто стоит за серийными убийствами, расскажет финский детектив «Ледяная бездна» 2021 года. Смотреть онлайн сериал вы сможете на нашем видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ПКРежиссёр
Петри
Котвица
- МЛАктёр
Микко
Леппилампи
- ОПАктёр
Онни
Парвиайнен
- ИФАктёр
Иикка
Форсс
- АРАктёр
Антти
Рейни
- ТЭАктёр
Тейо
Элоранта
- УААктриса
Уна
Айрола
- МСАктриса
Мария
Сало
- ИКАктриса
Инка
Каллен
- ПМАктриса
Пихла
Маалисмаа
- КЛАктёр
Конста
Лааксо
- КГАктёр
Кристофер
Гуммерус
- ЙЙАктёр
Йон
Йон Гейтель
- МЛАктёр
Матти
Лейно
- ЕСАктёр
Елиас
Салонен
- ДХСценарист
Джоанна
Хартикаинен
- ЮХПродюсер
Юкка
Хелле
- МКПродюсер
Мария
Каурисмяки
- РСПродюсер
Ристо
Саломяа
- МСПродюсер
Маркус
Селин
- ЯХМонтажёр
Яри
Хейккинен
- ХРОператор
Харри
Ряти
- ЛПКомпозитор
Лаури
Порра