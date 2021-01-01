Ледяная бездна. Сезон 1. Серия 1
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Ледяная бездна
1-й сезон
1-я серия
8.62021, Ледяная бездна. Сезон 1. Серия 1
Боевики, Триллеры18+
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Ледяная бездна (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Детектив пытается найти виновного в череде странных смертей, потрясших маленький финский город, пока его личная жизнь трещит по швам. Нуар «Ледяная бездна» — сериал по мотивам книжного бестселлера Кристиана Рённбака о расследованиях Антти Хауталехто.

Маленький городок Борго с нетерпением ждет Рождества. В местную полицию переводят нового сотрудника, у которого мало опыта в ловле преступников и серьезные проблемы с управлением гневом. Тем временем в расположенной поблизости реке каждую неделю начинают находить утопленников со следами насильственной смерти. Детектив Антти Хауталехто начинает расследовать эти смерти, но не спешит приписывать вину новенькому стажеру, бывшему военному ныряльщику: он уверен, что дело гораздо сложнее, чем кажется.

Кто стоит за серийными убийствами, расскажет финский детектив «Ледяная бездна» 2021 года. Смотреть онлайн сериал вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Финляндия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ледяная бездна»

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