Ледяная бездна (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
О сериале
Детектив пытается найти виновного в череде странных смертей, потрясших маленький финский город, пока его личная жизнь трещит по швам. Нуар «Ледяная бездна» — сериал по мотивам книжного бестселлера Кристиана Рённбака о расследованиях Антти Хауталехто.
Маленький городок Борго с нетерпением ждет Рождества. В местную полицию переводят нового сотрудника, у которого мало опыта в ловле преступников и серьезные проблемы с управлением гневом. Тем временем в расположенной поблизости реке каждую неделю начинают находить утопленников со следами насильственной смерти. Детектив Антти Хауталехто начинает расследовать эти смерти, но не спешит приписывать вину новенькому стажеру, бывшему военному ныряльщику: он уверен, что дело гораздо сложнее, чем кажется.
Кто стоит за серийными убийствами, расскажет финский детектив «Ледяная бездна» 2021 года. Смотреть онлайн сериал вы сможете на нашем видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ПКРежиссёр
Петри
Котвица
- МЛАктёр
Микко
Леппилампи
- ОПАктёр
Онни
Парвиайнен
- ИФАктёр
Иикка
Форсс
- АРАктёр
Антти
Рейни
- ТЭАктёр
Тейо
Элоранта
- УААктриса
Уна
Айрола
- МСАктриса
Мария
Сало
- ИКАктриса
Инка
Каллен
- ПМАктриса
Пихла
Маалисмаа
- КЛАктёр
Конста
Лааксо
- КГАктёр
Кристофер
Гуммерус
- ЙЙАктёр
Йон
Йон Гейтель
- МЛАктёр
Матти
Лейно
- ЕСАктёр
Елиас
Салонен
- ДХСценарист
Джоанна
Хартикаинен
- ЮХПродюсер
Юкка
Хелле
- МКПродюсер
Мария
Каурисмяки
- РСПродюсер
Ристо
Саломяа
- МСПродюсер
Маркус
Селин
- ЯХМонтажёр
Яри
Хейккинен
- ХРОператор
Харри
Ряти
- ЛПКомпозитор
Лаури
Порра