Ледяная бездна (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Детектив пытается найти виновного в череде странных смертей, потрясших маленький финский город, пока его личная жизнь трещит по швам. Нуар «Ледяная бездна» — сериал по мотивам книжного бестселлера Кристиана Рённбака о расследованиях Антти Хауталехто.



Маленький городок Борго с нетерпением ждет Рождества. В местную полицию переводят нового сотрудника, у которого мало опыта в ловле преступников и серьезные проблемы с управлением гневом. Тем временем в расположенной поблизости реке каждую неделю начинают находить утопленников со следами насильственной смерти. Детектив Антти Хауталехто начинает расследовать эти смерти, но не спешит приписывать вину новенькому стажеру, бывшему военному ныряльщику: он уверен, что дело гораздо сложнее, чем кажется.



Кто стоит за серийными убийствами, расскажет финский детектив «Ледяная бездна» 2021 года. Смотреть онлайн сериал вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

