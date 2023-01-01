На стороне зла (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сю�жет

Когда в маленькой финской деревне случается ритуальное убийство, его жители ополчаются против школьницы-изгоя, давно проявлявшей интерес к жертве. Мрачный детектив «На стороне зла» — сериал о том, что случается, когда родители против тебя.



В небольшой рыбацкой деревушке, расположенной на острове, окруженном льдом, происходит жестокое убийство старшеклассника по имени Аапо. Следы на теле наводят полицию на мысль, что они имеют дело со зловещим ритуалом. Следовательница Улла Пенттинен, прибывшая на остров, начинает распутывать клубок тайн деревни, пока жертвой общественного гнева становится школьница Йоханна — одинокая девочка, которая была безответно влюблена в Аапо. Школьные издевательства быстро перерастают в общественную травлю, но дело оказывается гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.



Погрузиться в атмосферу загадок и финской зимы позволит «На стороне зла». Сериал 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.



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