Игра: Обратный отсчет
Wink
Сериалы
Игра: Обратный отсчет
9.12020, The game: towards zero (Deo geim: 0sireul hyanghayeo) 1 сезон
Детективы, Фэнтези18+

Игра: Обратный отсчет (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Тхэ-пхeн богат умeн и красив. Кроме того, мужчина обладает даром предвидения - посмотрев кому-нибудь прямо в глаза, он может увидеть момент до смерти этого человека. Внимание Тхэ-пхeна привлекает серия нераскрытых убийств, и он объединяется с детективом, чтобы расследовать это дело.

Все сезоны сериала Игра: Обратный отсчет смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb