9.12020, The game: towards zero (Deo geim: 0sireul hyanghayeo)
Детектив, Фэнтези18+
Игра: Обратный отсчет (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Тхэ-пхeн богат умeн и красив. Кроме того, мужчина обладает даром предвидения - посмотрев кому-нибудь прямо в глаза, он может увидеть момент до смерти этого человека. Внимание Тхэ-пхeна привлекает серия нераскрытых убийств, и он объединяется с детективом, чтобы расследовать это дело.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Фэнтези, Детектив
КачествоFull HD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb