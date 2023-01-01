WinkСериалыИгра: Обратный отсчетАктёры и съёмочная группа сериала «Игра: Обратный отсчет»
Актёры и съёмочная группа сериала «Игра: Обратный отсчет»
Актёры
АктёрKim Tae-pyeong
ТхэгёнTaecyeon
АктрисаSeo Joon-yeong
Ли Ён-хиLee Yeon-hee
АктёрKoo Do-gyeong
Лим Джу-хванLim Joo-hwan
АктёрTeacher Baek
Чон Дон-хванJeong Dong-hwan
АктёрNam Woo-hyeon
Пак Чи-ильPark Ji-il
АктёрLee Joon-hee
Пак Вон-санPark Won-sang
АктрисаYoo Ji-won
Чан Со-ёнJang So-yeon
АктёрHan Dong-woo
Чхве Джэ-унChoi Jae-woong
АктёрChild Kim Tae-pyeong
Ким Ган-хунKim Gang-hoon
АктрисаLee Yeon-hwa