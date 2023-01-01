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Игра: Обратный отсчет
Актёры и съёмочная группа сериала «Игра: Обратный отсчет»

Актёры и съёмочная группа сериала «Игра: Обратный отсчет»

Режиссёры

Чан Джун-хо

Чан Джун-хо

Jang Joon-ho
Режиссёр
Но Ён-соп

Но Ён-соп

No Yeong-seop
Режиссёр

Актёры

Тхэгён

Тхэгён

Taecyeon
АктёрKim Tae-pyeong
Ли Ён-хи

Ли Ён-хи

Lee Yeon-hee
АктрисаSeo Joon-yeong
Лим Джу-хван

Лим Джу-хван

Lim Joo-hwan
АктёрKoo Do-gyeong
Чон Дон-хван

Чон Дон-хван

Jeong Dong-hwan
АктёрTeacher Baek
Пак Чи-иль

Пак Чи-иль

Park Ji-il
АктёрNam Woo-hyeon
Пак Вон-сан

Пак Вон-сан

Park Won-sang
АктёрLee Joon-hee
Чан Со-ён

Чан Со-ён

Jang So-yeon
АктрисаYoo Ji-won
Чхве Джэ-ун

Чхве Джэ-ун

Choi Jae-woong
АктёрHan Dong-woo
Ким Ган-хун

Ким Ган-хун

Kim Gang-hoon
АктёрChild Kim Tae-pyeong
Рю Хе-рин

Рю Хе-рин

Ryoo Hye-rin
АктрисаLee Yeon-hwa