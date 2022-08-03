Игра: Обратный отсчет (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Игра: Обратный отсчет. Сезон 1. Серия 12
Игра: Обратный отсчет
1-й сезон
12-я серия
9.12020, The game: towards zero (Deo geim: 0sireul hyanghayeo)
Детектив, Криминал18+

Тхэ-пхeн богат умeн и красив. Кроме того, мужчина обладает даром предвидения - посмотрев кому-нибудь прямо в глаза, он может увидеть момент до смерти этого человека. Внимание Тхэ-пхeна привлекает серия нераскрытых убийств, и он объединяется с детективом, чтобы расследовать это дело.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb