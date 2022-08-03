Игра: Обратный отсчет (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Тхэ-пхeн богат умeн и красив. Кроме того, мужчина обладает даром предвидения - посмотрев кому-нибудь прямо в глаза, он может увидеть момент до смерти этого человека. Внимание Тхэ-пхeна привлекает серия нераскрытых убийств, и он объединяется с детективом, чтобы расследовать это дело.

