Игра: Обратный отсчет (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Тхэ-пхeн богат умeн и красив. Кроме того, мужчина обладает даром предвидения - посмотрев кому-нибудь прямо в глаза, он может увидеть момент до смерти этого человека. Внимание Тхэ-пхeна привлекает серия нераскрытых убийств, и он объединяется с детективом, чтобы расследовать это дело.



