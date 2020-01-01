9.12020, The game: towards zero (Deo geim: 0sireul hyanghayeo)
Детектив, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
Игра: Обратный отсчет (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Тхэ-пхeн богат умeн и красив. Кроме того, мужчина обладает даром предвидения - посмотрев кому-нибудь прямо в глаза, он может увидеть момент до смерти этого человека. Внимание Тхэ-пхeна привлекает серия нераскрытых убийств, и он объединяется с детективом, чтобы расследовать это дело.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Фэнтези, Детектив
КачествоFull HD
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb