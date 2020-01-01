Игра: Обратный отсчет. Сезон 1. Серия 16
Wink
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Игра: Обратный отсчет
1-й сезон
16-я серия
9.12020, The game: towards zero (Deo geim: 0sireul hyanghayeo)
Детектив, Криминал18+

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Игра: Обратный отсчет (сериал, 2020) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

О сериале

Тхэ-пхeн богат умeн и красив. Кроме того, мужчина обладает даром предвидения - посмотрев кому-нибудь прямо в глаза, он может увидеть момент до смерти этого человека. Внимание Тхэ-пхeна привлекает серия нераскрытых убийств, и он объединяется с детективом, чтобы расследовать это дело.

Сериал Игра: Обратный отсчет 1 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.1 IMDb