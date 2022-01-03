Полиция Парижа. Особый отдел
Wink
Сериалы
Полиция Парижа. Особый отдел
2022, I3P 1 сезон
Триллер, Криминал18+
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Полиция Парижа. Особый отдел (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В психиатрическую больницу префектуры Парижа полиция доставила буйного пациента в лохмотьях, заявившего доктору и его команде врачей, что люди в маскарадных костюмах напали на его друга и похитили его.

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Страна
Франция
Жанр
Криминал, Триллер

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