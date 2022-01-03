Полиция Парижа. Особый отдел. Сезон 1
Wink
Сериалы
Полиция Парижа. Особый отдел
1-й сезон

Полиция Парижа. Особый отдел (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, I3P 6 серий
Триллер, Криминал18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В психиатрическую больницу префектуры Парижа полиция доставила буйного пациента в лохмотьях, заявившего доктору и его команде врачей, что люди в маскарадных костюмах напали на его друга и похитили его.

Сериал Полиция Парижа 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Триллер

Рейтинг