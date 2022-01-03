Полиция Парижа. Особый отдел (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
2022, I3P 6 серий
Триллер, Криминал18+
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Сезоны и серии
- 18+47 мин
Полиция Парижа. Особый отдел
Сезон 1 Серия 1
- 18+46 мин
Полиция Парижа. Особый отдел
Сезон 1 Серия 2
- 18+45 мин
Полиция Парижа. Особый отдел
Сезон 1 Серия 3
- 18+45 мин
Полиция Парижа. Особый отдел
Сезон 1 Серия 4
- 18+40 мин
Полиция Парижа. Особый отдел
Сезон 1 Серия 5
- 18+51 мин
Полиция Парижа. Особый отдел
Сезон 1 Серия 6
О сериале
В психиатрическую больницу префектуры Парижа полиция доставила буйного пациента в лохмотьях, заявившего доктору и его команде врачей, что люди в маскарадных костюмах напали на его друга и похитили его.
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