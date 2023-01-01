Меченые
Wink
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Меченые
7.92024, Jana - Märkta för livet 1 сезон
Криминал18+
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Меченые (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Убит высокопоставленный чиновник Миграционной службы. В процессе расследования находят мертвым и главного подозреваемого, а на телах убитых обнаруживают таинственные знаки. Отчаянная девушка Яна начинает свое расследование, и ей кажется, что она знает разгадку этой темной истории, которая, возможно, связана с ней.

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Информация

Страна
Швеция
Жанры
Криминал

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